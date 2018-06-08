Глава МВД РК: В Казахстане снизился уровень преступности

Касымов отчитался перед общественным советом.

8 июня в Астане состоялось заседание Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел, на котором заслушан отчет главы МВД Калмуханбета Касымова. На совете министр доложил о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за текущий период, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

- Криминальная ситуация в стране характеризуется общим снижением уровня преступности (12,7%). Сократилось количество тяжких видов преступлений, средней и небольшой тяжести, грабежей, краж, хулиганств и изнасилований, уголовных правонарушений в общественных местах и на улицах. Раскрыто 4,3 тысячи преступлений «прошлых лет», задержано более 1,2 тысяч преступников, скрывавшихся от следствия и суда, – отметил К. Касымов.

Министр рассказал об охране общественного порядка, обеспечении дорожной безопасности и профилактике правонарушений. Сообщил о мерах по профилактике подростковой преступности, наведению порядка на улицах и в других общественных местах в соответствии с установками Главы государства о «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям.

Касымов остановился на совершенствовании механизмов охраны общественного порядка и внедрении инновационных технологий, переходу на автоматизацию процедур административного производства, работе СпецЦОНов по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений, которыми с начала года оказано более 960 тысяч государственных услуг.

В докладе были затронуты вопросы обеспечения миграционного контроля, работе по присвоению Регистрационного кода всем адресным сведениям граждан и созданию системы «электронная домовая книга».

Членам Совета министр рассказал о деятельности Национальной гвардии по охране стратегических и особо важных государственных объектов, объектов уголовно-исполнительной системы, участии военнослужащих в охране общественного порядка при проведении свыше 200 общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Глава ведомства сообщил о модернизации пенитенциарной инфраструктуры в соответствии «Планом Нации – 100 конкретных шагов», трудозанятости, общеобразовательном и профессиональном обучении осужденных, привлечении в производственную деятельность учреждений малого и среднего бизнеса.

Было доложено о работе подразделений гражданской защиты, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера, основную часть которых составили пожары. Для ликвидации их последствий осуществлено 17,7 тыс. выездов, в ходе которых спасено 3,7 тыс. и эвакуированы 9,4 тыс. человек, свыше 1,4 тыс. оказана первая медицинская помощь.

Калмуханбет Касымов рассказал членам Совета о комплексе принимаемых мер по противодействию коррупции, профилактике нарушений законности и соблюдению служебной дисциплины, а также совершенствовании кадровой и воспитательной работы, открытому взаимодействию с общественностью.

Министр также ответил на вопросы членов Общественного совета. В целом, отчет одобрен, членами Совета даны рекомендации по улучшению эффективности деятельности министерства.

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