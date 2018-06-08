В ЗКО чиновника хотят уволить за получение взятки его подчиненным

Замруководителя департамента внутреннего аудита выступил перед советом по этике.

8 июня в ЗКО совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя департамента внутреннего аудита Мендибека Акмалиева, передает «Мой город».

По словам замруководителя департамента госслужбы и противодействия коррупции по ЗКО Серика Мустафина, в апреле нынешнего года к штрафу в размере 12 млн тенге была приговорена руководитель отдела аудита государственного сектора РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по ЗКО» Ермеккалиева.

По версии суда, Ермеккалиева проводила проверку в управлении по делам религий и центре изучения проблем религий по ЗКО и выявила нарушения при реализации госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. Проблему тогда хотели решить за деньги, а именно за 200 тысяч тенге. При получении взятки были задержаны Ермеккалиева и руководитель УПР Саялбек Гиззатов.

Между тем, по итогам служебной проверки, которую провели сотрудники департамента госслужбы, посчитали, что непосредственный руководитель Ермеккалиевой Мендибек Акмалиев совершил коррупционный проступок. Дело в том, что еще при расследовании уголовного дела, Ермеккалиева показала, что брала взятки по требованию Акмалиева. Однако в суде доказать ее слова не смогли. Теперь же в распоряжении членов света по этике оказалось оперативное видео, на котором Ермеккалиева рассказывает Акмалиеву о результатах проверки в УДР, о выявленных нарушениях и о том, что "на нее вышли люди, которые предлагают решить вопрос", цена вопроса, как стало известно из разговора, 200 тысяч тенге.

На видео Акмалиев что-то долго выяснял, правда, конкретного ответа согласится ли он "решить вопрос" так и не дал.

Сам Акмалиев на совете вину свою признал только в той части, что не остановил разговор и не сообщил о нем в соответствующие органы.

- Из разговора я понял, что она (Ермеккалиева - прим. автора) выявила нарушения на сумму 200 тысяч тенге. Моя вина в том, что долгое время знал Ермеккалиеву как опытного и грамотного руководителя и доверял ей, - сказал Мендибек Акмалиев.

Между тем, членов совета интересовало почему во-первых, Ермеккалиева и Акмалиев вели беседу в коридоре, а не в кабинете, зачем нужно было выходить из пустого кабинета, во-вторых, почему он не прервал разговор и не сообщил о нем.

- Вы можете пояснить это видео? На мой взгляд смысл разговора понятен, - сказал руководитель департамента по делам госслужбы Болат Исаков.

На что Акмалиев ответил, что его позвала Ермеккалиева, и возможно, в его кабинете в это время были люди.

- Я понимаю, что была спецоперация, и мне как женщине кажется, что Ермеккалиева провоцировала его. Возможно, он как мужчина не мог грубо и прямо ответить. Но мы ожидали совсем другой реакции. "Саған не болды, сен не деп тұрсын?". Хотя бы так, - отметила член совета по этике Алия Салиева.

После долгих выяснений члены совета по этике пришли к решению: рекомендовать комитету внутреннего государственного аудита уволить Мендыбека Акмалиева с занимаемой должности.

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