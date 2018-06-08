Восточноказахстанские отцы приняли участие в Республиканском Форуме Отцов Казахстана

Восточный Казахстан на Форуме представляли два отца - Ертисбек Садуакасов и Павел Вода.

Республиканский Форум Отцов Казахстана стал уже традиционным и проводится в третий раз. В этом году он проходил в городе Актобе. Образцовые отцы – делегаты со всех регионов, обменялись положительным опытом воспитания подрастающего поколения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Восточный Казахстан на Форуме представляли два отца - Ертисбек Садуакасов и Павел Вода. Они не только профессионалы своего дела, но и хорошие семьянины.

Ертисбек Садуакасов работает командиром отделения пожарной части в областном ДЧС. За безупречную службу он был награжден медалью III степени «Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан». Его супруга Балым работает старшим преподавателем ВКГУ им. С. Аманжолова и является кандидатом психологических наук, а дочка Улпан сейчас учится в Назарбаев интеллектуальной школе в 8 классе. Девочка – отличница и активно участвует в общественной жизни школы.

Павел Александрович Вода – сотрудник полиции, работает в службе специальной подготовки сотрудников органов внутренних дел. У него двое маленьких детей. Сыну Измаилу чуть больше 2-х лет, дочке Сафине 4 месяца. Как говорит сам Вода, недавно он понял, насколько сложная работа – быть мамой и женой полицейского.

- Когда в этом году мне пришлось лечь с сынишкой в больницу, я на себе почувствовал, насколько сложно быть мамой. Ведь зачастую, когда на мужчину возложена основная обязанность – быть добытчиком для своей семьи, на женах лежит весь груз домашних хлопот, ответственность за воспитание детей и забота о нас.

Несмотря на специфику своей работы и ненормированный график, мужчины являются поддержкой и опорой для своей семьи.

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