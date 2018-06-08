Четверых казахстанцев и белоруса будут судить за хищение нефти

Уголовное дело в отношении пяти человек поступило в суд.

7 июня в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области поступило уголовное дело в отношении граждан Республики Казахстан Кужагалиева А.У., Кушкинбаева А.Т., Утениязова Э.А., Раева С.Б. и гражданина Республики Беларусь Кунцевич С.Г., передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

Деяния обвиняемых квалифицированы по ст.197 УК РК «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения», ст.264 «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них», а также другими статьями, относящимися к категории тяжких и особо тяжких правонарушений, таких как незаконное предпринимательство, путем занятия запрещенными видами предпринимательской деятельности; причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения; изготовление поддельных официальных документов, предоставляющих права и освобождающих от обязанностей и использования заведомо подложного документа.

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