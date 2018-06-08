Выпускной бал в Павлодаре смогут увидеть все горожане и гости Прииртышья

Главный учитель региона назвал причины переноса места проведения бала со стадиона на нижнюю набережную.

Если раньше на выпускной приглашалось ограниченное количество гостей, то в этом году его свидетелями в Павлодаре станут все горожане и гости Прииртышья, а самое главное - родные и близкие выпускников, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций рассказал руководитель областного управления образования Дінислам Болатханұлы.

Главный учитель региона назвал причины переноса места проведения бала со стадиона на нижнюю набережную.

Среди них открытость, значимость и масштабность мероприятия.

- В отдельных регионах отказались от проведения централизованного выпускного бала, например, в Астане, Карагандинской области, - отметил Дінислам Болатханұлы. - Мы решили, что такой праздник, это прежде всего, признание значимости одного из главных моментов в жизни каждого человека - начало взрослой жизни и повышение имиджа выпускника казахстанских школ. Выпускной бал приобретает уровень областного мероприятия и является одной из составляющих общей концепции культурно-досуговых мероприятий региона.

Руководитель управления заверил, что поводов для беспокойства по вопросу безопасности проведения мероприятия нет.

- Мы определили площадку - выпускники будут находится прямо перед сценой, - отметил Дінислам Болатханұлы. - Подвоз, локация будущих обладателей знака Алтын белгi, проведение мероприятия, организованный выезд детей - все отработано. Управление ЖКХ обещает, что ни одного насекомого на нижней набережной в этот день не будет.

Ожидается на балу также традиционный вальс выпускников вместе с акимом области Булатом Бакауовым.

Праздник состоится 15 июня 2018 года с 17.00 до 19.00. и продолжится все выходные.

Роза Мустафина

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