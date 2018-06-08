Убийство в обменнике в ЗКО: начато досудебное расследование

Причиной смерти стали множественные ножевые ранения.

Досудебное расследование начато по убийству в обменном пункте «Алмаз» в городе Аксае Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ОВД Бурлинского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку)», - говорится в сообщении пресс-службы ДВД ЗКО.

Напомним, 7 июня в обменном пункте «Алмаз», расположенном на первом этаже дома №12 в 5 микрорайоне городе Аксая, был обнаружен труп 52-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. На место происшествия была вызвана скорая помощь, но раненый скончался на месте.

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