Убийство в обменнике в ЗКО: начато досудебное расследование
Причиной смерти стали множественные ножевые ранения.
Фото : inform.kz8 июня 2018, 20:01
Досудебное расследование начато по убийству в обменном пункте «Алмаз» в городе Аксае Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«ОВД Бурлинского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку)», - говорится в сообщении пресс-службы ДВД ЗКО.
Напомним, 7 июня в обменном пункте «Алмаз», расположенном на первом этаже дома №12 в 5 микрорайоне городе Аксая, был обнаружен труп 52-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. На место происшествия была вызвана скорая помощь, но раненый скончался на месте.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4922508-e5d354253276fbcb0ead53d460eaa047
Сейчас читают
Читайте также