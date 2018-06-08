Отрезал пенис и засунул в рот. Украинец жестоко убил узбекистанца в Москве

Как сообщается, мигрант из Узбекистана оскорбил мать своего собутыльника, и тот решил отомстить.

Приезжий из Сумской области, что на Украине, зверски расправился со своим собутыльником — мигрантом из Узбекистана. Преступление произошло осенью прошлого года. Так украинец ответил на оскорбления, прозвучавшие в адрес его матери. На днях мужчине вынесли приговор, пишет Лайф.

Сообщается, что мужчина убил своего обидчика, порезав его тело клинком. А после вырезал половой орган и вставил его в рот погибшего. После этого злоумышленник уснул рядом с погибшим.

Отмечается, что преступление было совершено в Пироговском микрорайоне Мытищ, на территории ныне заброшенного ГСК. Злоумышленнику 56 лет, убитому — 39.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство и надругательство над телом умершего. Обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к 10 годам и двум месяцам колонии строгого режима.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!