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Отрезал пенис и засунул в рот. Украинец жестоко убил узбекистанца в Москве

Как сообщается, мигрант из Узбекистана оскорбил мать своего собутыльника, и тот решил отомстить.

Фото : из открытых источников8 июня 2018, 20:14

Приезжий из Сумской области, что на Украине, зверски расправился со своим собутыльником — мигрантом из Узбекистана. Преступление произошло осенью прошлого года. Так украинец ответил на оскорбления, прозвучавшие в адрес его матери. На днях мужчине вынесли приговор, пишет Лайф.

Сообщается, что мужчина убил своего обидчика, порезав его тело клинком. А после вырезал половой орган и вставил его в рот погибшего. После этого злоумышленник уснул рядом с погибшим.

Отмечается, что преступление было совершено в Пироговском микрорайоне Мытищ, на территории ныне заброшенного ГСК. Злоумышленнику 56 лет, убитому — 39.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство и надругательство над телом умершего. Обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к 10 годам и двум месяцам колонии строгого режима.


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