На площадке Астанинского хаба представители более 40 стран обсуждают тренды госслужбы

Глава директората ОЭСР по госуправлению Маркос Бонтури в видеообращении заявил, что ОЭСР является одним из стратегических партнеров и учредителей Хаба.

Главы уполномоченных госорганов и эксперты из 44 стран собрались на ежегодной конференции Астанинского Хаба в сфере госслужбы на тему совершенствования госслужбы в эпоху Целей устойчивого развития.

Представители Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции, ОЭСР, Американского общества по госуправлению, Азиатской ассоциации госуправления и ПРООН отметили роль Хаба в укреплении двустороннего и многостороннего партнерства, развития потенциала.

Глава директората ОЭСР по госуправлению Маркос Бонтури в видеообращении заявил, что ОЭСР является одним из стратегических партнеров и учредителей Хаба.

«Мы гордимся, что Хаб становится признанной многосторонней платформой для обмена опытом и знаниями в области совершенствования госслужбы», - сказал Бонтури.

Руководители уполномоченных органов стран Центральной Азии и Кавказа, Бутана, Боснии и Герцеговины, Македонии, Молдовы, Черногории поделились видением развития госуправления, отметив важность Хаба в укреплении сотрудничества и развития госслужбы, распространении трендов и инноваций в области госуслуг, электронного правительства.

В ходе конференции презентованы результаты исследования ОЭСР и Хаба о реформах госслужбы в Казахстане и тренды в области оплаты труда госслужащих на примере США и стран регионов. На площадке Хаба впервые проведена серия лекций Hub Talks с участием известных экспертов.

Закрывая сессию, председатель управляющего комитета Хаба А.Байменов отметил, что повестка дня Хаба формируется в соответствии с запросом стран-участниц и сотрудничество с Хабом растет, что доказывает правильность выбранной модальности.

В настоящее время участниками Хаба являются 40 стран, включая страны Америки, ЕС, СНГ, Кавказа и AСEAН.

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