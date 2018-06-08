На месте Арала появилась новая пустыня – эксперт

Необходимо объединять усилия регионов по спасению моря.

Ежегодно со дна высохшего Аральского моря на большие расстояния переносится более 100 млн тонн пыли, песка и соли, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате усыхания Аральского моря, появилась новая пустыня, т.н. «Аралкум», площадью более 5 млн гектар. Из них высоко подвержено эрозии в Узбекистане около 3,7 млн гектар, в Казахстане - 0,7 млн гектар. При этом, ежегодно со дна Аральского моря поднимается и выносится более 100 млн тонн пыли, песка и соли. В настоящее время концентрация соли на оставшихся участках воды около 300-350 граммов на литр воды. Тем не менее, идет большая работа по закреплению песков на дне моря посредством посадки саксаула и других растений. Таким образом, за счет укрепления песков, мы планируем снизить проблему переноса солей на другую территорию», - отметил депутат законодательной палаты Олий мажлиса РУ от Экологического движения Узбекистана, член комитета по вопросам экологии Сергей Самойлов.

В ходе международной конференции на тему «Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения, инвестиции» депутат отметил, что могильники загрязнителей на острове Возрождение не представляют угрозу. По этой территории проводится постоянный мониторинг и каких-либо превышений концентрации вредных веществ там не происходит. По его словам, над островом осуществляется госконтроль и он закрыт для широкого доступа.

Кроме того, депутат узбекского парламента отметил необходимость в активизации совместных действий стран региона, в частности, с Казахстаном по сохранению Аральского моря.

«Наши совместные действия должны сводиться к тому, чтобы северная часть соединилась с южной частью Аральского моря водою. Однако для этого необходимо хотя бы проводить совместные действия по высадке специальных солеудерживающих растений и, конечно же, решить вопрос с рациональным использованием трансграничных вод», - сказал он.

Отметим, что 7-8 июня в Ташкенте прошла международная конференция на тему «Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения, инвестиции». Кроме того, в рамках данной конференции состоялся выезд участников конференции в зону Приаралья: в города Нукус и Муйнак, а также на «Кладбище кораблей».

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