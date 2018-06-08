Настя Рыбка скоро выйдет из тайской тюрьмы – СМИ

Теперь девушка не намерена распространяться о своих отношениях с Дерипаской, просить аудиенции у Путина и политического убежища в США.

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, может выйти на свободу из тайской тюрьмы досрочно, однако не в ближайшие месяцы, рассказали Znak.com собеседники, знакомые с ходом следствия и позицией защиты.

«Идут специфические переговоры со стороной обвинения, — рассказал источник. — На свободу, даже в случае обвинительного приговора, она выйдет не в ближайшие месяцы, но, вероятно, уже в следующем году», — говорит один источник издания и подтверждает другой. Он добавляет, что на данный момент Вашукевич не намерена далее распространяться о своих отношениях с бизнесменом Олегом Дерипаской, просить аудиенции у президента Владимира Путина и политического убежища в США, как она делала ранее. К Александру Кириллову (Алексу Лесли) и другим обвиняемым переговоры Вашукевич не относятся, речь идет именно о ее судьбе, добавляет источник.

Напомним, в феврале 2018 года в Таиланде была задержана группа граждан России, в том числе Вашукевич и Кириллов. Их обвинили в организации проституции, незаконной работе на территории королевства по туристическим визам и в изнасиловании. Кириллов (Алекс Лесли) уже давно ведет в Таиланде секс-тренинги «Жизнь без трусов». Наказание по статье об изнасиловании в уголовном кодексе Таиланда карается сроком до 20 лет лишения свободы. Позднее их адвокат Саттхапхон Сийоткха заявил, что в конце апреля по статье о незаконном предпринимательстве они были оправданы.

Вашукевич и Кириллов получили известность после публикации информации о том, что Вашукевич (Настя Рыбка) встречалась с бизнесменом Олегом Дерипаской. Рыбка даже выпустила книгу «Дневник по соблазнению миллиардера», где изменила имена всех фигурантов истории, однако по фото в ее Instagram пользователи соцсетей догадались, о ком идет речь. Обратил внимание на книгу и фото в начале февраля 2018 года и оппозиционный политик Алексей Навальный. Он обнаружил, что на фото, сделанном на яхте олигарха, на заднем плане есть человек, похожий вице-премьера Сергея Приходько. Навальный предположил, что совместный отдых с бизнесменом на его яхте является формой взятки от Дерипаски чиновнику.

Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский суд Краснодарского края, и тот признал расследование нарушающим право бизнесмена на конфиденциальность частной жизни. Расследование и публикации в СМИ о нем были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенной к распространению информации.

Вашукевич после выхода расследования Навального активно давала интервью, где подтверждала все факты расследования, а через свой Instagram просила о встрече с президентом Владимиром Путиным, обещая рассказать ему некую правду о его чиновниках. После ареста Вашукевич и Кириллов опять же через Instagram просили политического убежища в США, обещая уже, наоборот, раскрыть информацию о вмешательстве России в американские выборы. Просьбы остались без ответа.

После публикации разоблачения Навального Олег Дерипаска попала под персональные санкции США, а его алюминиевая компания Rusal потеряла значительную часть капитализации. Дерипаска согласился оставить контроль над компанией, чтобы спасти ее от санкций. Сергей Приходько потерял пост вице-премьера правительства РФ и перешел на менее заметный пост первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что история «Насти Рыбки» утратила актуальность на фоне глобальных проблем, санкционной политики, конфликтов вокруг Ближнего Востока и Северной Кореи.

«Эта история на таком фоне теряется, становится несущественной и неинтересной. В рамках глобального противостояния Дерипаска потерял миллиарды и рискует потерять бизнес, в котором заняты десятки тысяч работающих людей. Это важно. История „Насти Рыбки“ была бы интересной и долгоиграющей в сытые и спокойные годы. Но во времена острых конфликтов, быстро меняющейся повестки дня и глобальных проблем — время жизни этой истории дни, если не часы. Судьбы „Рыбки“ волнует только саму Рыбку», — считает Кузнецов.

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