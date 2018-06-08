WBC вернул соперника Головкина «Канело» на первое место своего рейтинга

Команды Головкина и «Канело» продолжают вести переговоры о рематче, который может состояться 15 сентября.

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) вновь возглавил рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC) в средней весовой категории, сообщает Sports.kz.

Журналист Talksport.com Майкл Бенсон утверждает, что это связано с решением «Канело» записаться в программу круглогодичного тестирования VADA, после двух проваленных допинг-тестов.

«Канело» показал две положительные допинг-пробы на кленбутерол 17 и 20 февраля, после чего был дисквалифицирован на шесть месяцев (до 17 августа), а запланированный рематч с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) 5 мая пришлось отменить. Вместе с тем WBC исключил «Канело» из своего рейтинга (он был на первом месте), однако президент организации Маурисио Сулейман подчеркнул, что как только мексиканец запишется в антидопинговую программу, его позиции будут восстановлены — так и случилось.

Команды Головкина и «Канело» продолжают вести переговоры о рематче, который может состояться 15 сентября.