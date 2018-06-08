Китайский полицейский перенес пожилого прохожего через дорогу

Пешеход слишком медленно переходил дорогу.

В китайской провинции Сычуань полицейский перенес пожилого мужчину через дорогу на своей спине, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как дорогу пытается перейти пожилой пешеход с тростью. Он идет очень медленно и, когда включается зеленый свет для автомобилей, находится только на середине пути.

Тогда к нему подбегает полицейский-регулировщик, сажает на спину и буквально увозит его на себе с дороги.

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