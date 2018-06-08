За рулем авто, в котором погибла Miss Universe Beauty, был ее жених

У Сании Шакировой осталось трое детей: две дочери 13 и 10 лет и сын 8 лет.

Во время аварии, в которой погибла Miss Universe Beauty Сания Шакирова, за рулем такси был ее жених, пишет «Вечерний Бишкек».

Водителя зовут Чынгыз К., он житель Бишкека. Третий пассажир – Ринат, приятель Чынгыза. Они втроем отдохнули в ЦО "Карвен – 4 сезона" и направлялись в Бишкек.

7 июня состоялось выездное заседание Иссык-Кульского районного суда по определению меры пресечения Чынгызу К. Проходило оно в Бишкекском центре травматологии и ортопедии. Якобы потому, что мужчина не может передвигаться. Хотя выглядит вполне здоровым, да и ходит сам.

После аварии, по данным источников в милиции, мужчина сам приехал в Бишкек и отправился за медицинской помощью. Оказалось, что у него сломана ключица, и теперь требуется операция. Несколько дней мужчина находился под присмотром врачей и приходил в себя.

На заседании суда он не объяснил, почему оказался за рулем такси фирмы Namba.

Во время выездного заседания суда обвиняемого несколько раз выводили в коридор – переводили из палаты в ординаторскую, затем из ординаторской обратно в палату, а оттуда уже повезли на операцию. Но каждый раз его лицо было скрыто то под полотенцем, то под простыней. Журналистов к нему не подпустили.

Избирали меру пресечения почти полтора часа – все это время в коридоре дежурила милиция. На водителя еще 3 июня по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ст. 281 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса КР. Мужчине грозит от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.

Напомним, ДТП, в котором погибла "Miss Universe Beauty" Сания Шакирова, произошло в субботу, 2 июня, на въезде в село Чок-Тал. Сания погибла еще до приезда врачей.

Водителю и, как выясняется, жениху Сании, избрана мера пресечения - 2 месяца под стражей, сразу после решения суда проведена операция. Во время его лечения в больнице будет дежурить милиция, затем его переведут в изолятор временного содержания.

У Сании Шакировой осталось трое детей: две дочери 13 и 10 лет и сын 8 лет.

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