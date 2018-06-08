Пенсионеров грабили мошенницы в Петропавловске

Пожилая горожанка о случившемся быстро сообщила в полицию.

Пожилые женщины в разных районах Петропавловска стали жертвами мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДВД области рассказали, что схемы обмана одинаковые.

В Рабочем поселке Петропавловска незнакомки обманули 92-летнюю пенсионерку. Они попросили попить воды, потом начали рассказывать про порчу, которая якобы имеется у хозяйки и ее близких. Чтобы снять заклятие, женщины попросили яйцо, и пока бабушка отвлекалась, они искали места хранения денег и других ценностей. Таким же способом мошенницы выудили сбережения у другой жительницы Петропавловска, проживающей в микрорайоне Черемушки.

«К пенсионерке по улице Смирнова пришла женщина под предлогом купить дом. Но когда 83-летняя хозяйка сказала, что ничего не продает, она убедила пенсионерку все в той же порче. По стечению обстоятельств, бабушка только получила пенсию и не успела убрать деньги. Заметив это, настойчивая гостья забрала часть денег, 40 тысяч тенге, и убежала», - рассказали в пресс-службе.

Пожилая горожанка о случившемся быстро сообщила в полицию. Уже к вечеру оперативники задержали злоумышленницу. Ею оказалась 54-летняя жительница Мамлютского района, ранее судимая за аналогичные преступления.

«Часть похищенных денег изъята. По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Грабеж». Проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям», - сообщили в пресс-службе ДВД СКО.

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