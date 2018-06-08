Меган Маркл спровоцировала новую моду в тату-салонах

Супруга принца Гарри в последние месяцы стала законодательницей моды.

Супруга принца Гарри – Меган Маркл "спровоцировала" новый тренд в татуировочных салонах Великобритании и за ее пределами. В тату-студиях, как сообщает газета "Дейли экспресс", буквально нет отбоя от желающих сделать на лице татуировки родинок а-ля герцогиня Сассекская.

Во время свадебной церемонии 19 мая в Виндзоре, которую увидели сотни миллионов телезрителей по всему миру, Маркл не стала их скрывать их с помощью косметики. Теперь же, по свидетельству издания, клиенты требуют сделать им такие же отметки, считая их признаком красоты. Стоимость подобной процедуры достигает 250 долларов.

Кроме того, супруга принца Гарри в последние месяцы стала законодательницей моды. Одежда и аксессуары, в которых она появляется на публике, моментально раскупаются. По мнению модных экспертов, Меган может затмить супругу принца Уильяма Кейт.

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