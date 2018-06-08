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ДТП в Алматы: пострадали мужчина и две девочки-подростка

Автомобиль выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с другой машиной.

Фото : 24.kz8 июня 2018, 23:03

Два легковых автомобили столкнулись в микрорайоне Алатау в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

Daewoo Nexia и Mercedes E-class двигались в противоположных направлениях по улице Акиык. На пересечении с улицей Асемтау Mercedes выехал на полосу встречного движения. Водитель Nexia не успел отреагировать и автомобили столкнулись. От удара Nexia откинуло на несколько метров — в забор частного жилого дома.

В результате ДТП пострадал водитель Daewoo и две пассажирки Mercedes — девочки 12 и 16 лет. Все трое с тяжелыми травмами были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции для выяснения обстоятельств случившегося.


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