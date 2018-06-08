Миллион долларов за интим: турецкая актриса рассказала о предложении от бизнесмена из Москвы

Я не знаю, как назвать эту вседозволенность - актриса опубликовала предложение в соцсетях и возмутилась.

Турецкая актриса Озге Борак опубликовала комментарий к ее фотографии в İnstagram, который оставил мужчина, представившийся азербайджанским бизнесменом из Москвы. В этом комментарии бизнесмен предложил актрисе миллион долларов за ночь с ним, пишет haqqin.az со ссылкой на Hurriyet Daily News.

«Живу в Москве. 1 миллион долларов за одну ночь с тобой… Назови свой счет, я немедленно переведу деньги», - говорится в комментарии бизнесмена.

«В действительности, я не так часто делюсь сообщениями своих пользователей. Обычно я делаю это, если они или слишком смешные, или странные. Без разницы - женщина это или мужчина, я стараюсь ответить, хоть и не каждому. Кроме того, бывает и много любовных посланий, благодарю вас. Но я не знаю, как назвать эту вседозволенность. Грязно, беспредельно», - так ответила турецкая актриса на непристойное предложение бизнесмена.

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