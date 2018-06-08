Жительница Алматинской области рассказала о девяти годах в рабстве

За эти годы у нее, кроме старшей дочери, родились еще трое.

Жительница Алматинской области заявила, что ее вместе с четырьмя детьми в течение девяти лет удерживали в рабстве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Наргиз утверждает, что провела девять лет в рабстве. Она рассказала, что, когда попала на ферму, ей нужно было как-то содержать ребенка. Однако работодатель оказался нечестным. Денег почти не платил и при малейшей оплошности распускал руки.

Наргиз:

- Били они, били меня. Постоянно ругали, что-то не так, то так. Постоянно такое было. У них свои связи, у них свои там люди. Ну, когда приезжала к нам милиция, проверять, они всех рабочих прятали, и нас тоже, чтобы никто не видел.

О том, что с матерью и дочерью обращались грубо, говорит и дочь Наргиз. По словам Дильназ, когда мать заболела и не смогла выполнять тяжёлую работу, их выгнали. Журналисты разыскали то самое место, где женщина и ее дети прожили 9 лет. Хозяйство, как выяснилось, принадлежит Агади Гасанову. Мужчина охотно провел экскурсию по своим владениям и рассказал, что подобрал женщину с ребенком на трассе. Им негде было жить, и фермер предоставил им крышу над головой, а также возможность заработать.

Агади Гасанов, владелец фермы:

- «Мне жить негде, документов нет, меня родственники выгнали из дома…». Привезли ее сюда, поселили. Она первоначально готовила обед рабочим, утром-вечером по полчаса дойку и все на этом. Потом вышла замуж. Здесь у нас рабочий был по имени Витя.

От Вити Наргиз и родила троих детей. Произошло это в те самые 9 лет, на протяжении которых ни женщина, ни ее новоиспеченный супруг якобы не могли сбежать с фермы.

После того как Наргиз заявила, что 9 лет провела в рабстве, в голове сразу всплывает картина: двухметровый забор с колючей проволокой, а по периметру патрулирует вооруженная охрана. На деле ничего подобного не оказалось. Забор, можно сказать, символичный, перемахнуть через него сможет даже ребенок.

Отец троих сыновей по непонятным причинам оставил семью. Тянуть четверых детей Наргиз не в состоянии, поэтому отдала старшую дочь сводному брату, который и сам еле сводит концы с концами.

Акмарал Манасбаева, заведующая сектором органа опеки и попечительства Енбекшиказахского района Алматинской области:

- Ребёнок в данный момент находится с дядей. Но это только на каникулярный период. С началом учебного года ребёнок снова будет отправлен в интернат села Кырбалтабай.

Женщина написала заявление о том, что ее держали в рабстве. Точную картину произошедшего сейчас восстанавливают полицейские. Следователи уже приступили к допросу двух свидетелей. Именно их показания должны пролить свет на эту запутанную историю.

Напомним, ранее сообщалось, что 11-летняя Дильназ, дочь Наргиз, живет в приемной семье. Девочка рассказывала свою версию происходившего за эти годы.

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