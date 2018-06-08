Река в Южном Казахстане может смыть жилые дома вместе с людьми

Капитальный ремонт моста и укрепление берегов раньше следующего года сделать не получится.

Вид на реку из окна - для кого-то романтика, а для шымкентцев - настоящий триллер. Горная река подбирается к жилым постройкам и размыла уже несколько земельных участков. Местные боятся, что утром проснутся под обломками. Или не проснутся вовсе. И в таком страхе им придётся жить как минимум год, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Река Сайрам была бурной всегда, но раньше её сдерживала гравийная насыпь и специальное железобетонное ограждение. Прошлой весной из-за сильного потока воды металл не выдержал. Конструкция рассыпалась и повернула русло реки в сторону жилых домов.

Мархабат Момынова, местная жительница, рассказывает, за один месяц вода приблизилась на 2,5 метра и размыла земли. Люди в ужасе следят за рекой, но предпринять сами ничего не могут. У Мархабат Момыновой пятеро маленьких детей, и она боится, что они могут пострадать. Местный мост тоже не вызывает у неё доверия. Он в плохом состоянии, но его не ремонтируют. Женщина писала в городской, районный и областной акиматы, но ответа так не получила.

По словам чиновников, этой весной они собирались отремонтировать и укрепить мост, но уровень воды резко поднялся и работу остановили. Теперь они ждут, когда вода спадёт.

Ролан Ибрагимов, заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автодорог:

- Мы из бюджета на капитальный ремонт средства выделили. В данное время проводятся уже государственные закупки. Согласно техническому отчету, в 17 году мы сделали техобследование, там рекомендацию дали, что надо делать капитальный ремонт.

Но сейчас только-только идёт разработка проектно-сметной документации. Выходит, что капитальный ремонт моста и укрепление берегов раньше следующего года сделать не получится. Всё, чем могут помочь чиновники сейчас - очистить русло реки от железобетонных обломков и попытаться отвернуть водный поток от жилых домов. Если удастся справится с ним, то местным жителям бояться нечего. Но пока никто гарантий не давал.

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