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Голодный и смелый медвежонок отобрал у жителя Сахалина пакет с едой

Косолапый так хотел есть, что чуть не откусил кусок полиэтиленового пакета, в котором находилась пища.

Фото : Скриншот с видео8 июня 2018, 23:25

На Сахалине медвежонок вырвал из рук местного жителя пакет с едой. Видео с инцидентом сняли сами жители острова, пишет Лайф.

Двое рабочих встретили маленького медвежонка на пустыре. Судя по поведению, косолапый был очень голоден и вместе с едой чуть не откусил кусок полиэтиленового пакета. Многим пользователям показалось, что это гималайский вид медведя, который не водится на Сахалине, но замминистра лесного и охотничьего хозяйства региона Данила Дударев разъяснил ситуацию.

— Действительно малышей бурого медведя часто путают с гималайскими из-за белого "воротничка". Тем не менее белый мех на шее для медвежат не редкость. С возрастом он пропадает, — объяснил Дударев.

Что примечательно, во время "схватки" отважного и голодного медвежонка с рабочими он несколько раз отчётливо издал звуки, похожие на слова "ням-ням".


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