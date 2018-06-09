Как называют Назарбаева в Китае

У китайских политиков есть свое имя для президента Казахстана.

Китайские политики рассказали, как называют между собой Нурсултана Назарбаева: «Товарищ Абишевич», уважительно и по-коммунистически. Признался в этом главе нашего государства руководитель местного парламента. Президент Казахстана находится с госвизитом в Пекине, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Сегодняшним переговорам благоволила даже погода. До приезда Нурсултана Назарбаева в Пекине стояла сорокоградусная жара. Встреча с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР, главой парламента, прошла в Доме народных собраний. По дороге к нему президенту Казахстана устроили исторический экскурс, с энтузиазмом и на чистом русском языке. Взялся за это бывший посол Китая в нашей стране, а сейчас замминистра иностранных дел.

Уже в самом парламенте с темой строительства было покончено. Говорили Нурсултан Назарбаев и Ли Чжаньшу о Си Цзиньпине, о его очередном переизбрании на пост председателя, что для Китая и для мирового сообщества в целом новость по-прежнему грандиозная.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

- Во всём мире в переходной экономике именно так решалось: нужна стабильность власти, чтобы иметь возможность довести начатое дело до конца. Мы помним, что такое была Малайзия рядом с вами. Это было отсталое государство-колония. За короткое время оно вышло в средние государства и господин Махатхир Мохамад возглавлял его 25 лет. Так было в США, когда Рузвельту пришлось 4 раза избираться, потому что время сложное было.

Китайский политик оказался более сентиментальным. Ли Чжаньшу вспомнил, как несколько лет назад президент Казахстана поил утренним чаем Си Цзиньпина на борту своего самолёта. Что для мира политики, пусть и дружественной, большая, и потому ценная редкость.

Ли Чжаньшу, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР:

- Наш председатель трижды посещал Вашу страну с визитом. И он, и я запомнили, как в 2013 вы летели из Астаны в Алматы и вместе позавтракали в самолёте. Думаю, что это особенное отношение, знак особенного чувства - дружбы. Насколько я знаю, это был единичный случай во время председательства Си Цзиньпина. Вы знаете, у себя мы Вас называем товарищ Абишевич. Для нас это знак особого уважения.

Затягивать со встречей товарищ Абишевич не стал. Сменил синий костюм на более светлый, летний, сел в машину китайского автопрома, внешне похожую на легендарную советскую «Волгу», и отправился дальше. В госрезиденции президента ждали акулы местного бизнеса. Помимо нефти, металлов, предприниматели Китая хотят покупать казахстанское мясо и люцерну – кормовое растение. Сколько и почём – ещё предстоит договориться, уже на уровне министров. Казахстан в свою очередь занимает у соседей деньги на льготных условиях. По словам министра финансов Бахыта Султанова, который прибыл в Пекин с президентом, 118 миллиардов тенге пойдут на обновление пограничных пунктов – их у нас в стране больше 20. Отдавать долг будем в течение 20 лет.

Своей поездкой Нурсултан Назарбаев решил сразу несколько задач: оказал уважение китайскому другу, поздравил его с назначением на пост председателя и привлёк иностранный капитал. В общем, сделал работу сразу за несколько министерств. Но о больших результатах можно будет говорить позже, после того как президент Казахстана посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества. А он обещает быть интересным – впервые в его работе примут участие Индия и Пакистан.

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