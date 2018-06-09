В 1,5 млн тенге обойдутся костанайскому полицейскому два донера

Он заплатит в казну государства штраф в размере 1 443 000 тенге.

Костанайский полицейский за получение материального вознаграждения привлечен к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Как показано в материалах дела, 13 мая 2017 года 23-летний сотрудник дорожно-патрульной службы УВД Костаная Мирас Нурпеисов освободил от ответственности жителя города, нарушившего правила дорожного движения. Но взамен потребовал у нарушителя два донера по 450 тенге.

«Водитель, нарушивший правила, принес донеры полицейскому в районе парка Женис. Все это было зафиксировано на видеожетоне. В ходе первого судебного заседания сотрудник полиции вину свою не признал. Но житель, нарушивший правила дорожного движения, который был зарегистрирован как свидетель, рассказал, как он положил в полицейскую машину два донера», - сообщила пресс-секретарь ведомства Аида Бажирова корреспонденту агентства.

По данному делу проводилась видеофонографическая экпертиза, где определен голос Нурпеисова. В результате он вину полностью признал. Адвокат полицейского попросил снизить наказание.

Сегодня Мирас Нурпеисов привлечен к административной ответственности. Он заплатит в казну государства штраф в размере 1 443 000 тенге.

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