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Бузова-наездница довела зрителей до визга, потеряв часть платья

Бузова на секунду замешкалась, а потом закричала.

Фото : instagram.com/buzova869 июня 2018, 00:50

Певица и телеведущая Ольга Бузова приехала на премию Муз-ТВ на коне. На знаменитости было светлое платье с огромным шлейфом. Когда исполнительница остановила своего скакуна, чтобы поговорить с ведущим и переброситься парой фраз с поклонниками, шлейф её платья упал на красную ковровую дорожку. Об этом сообщает Life Shot.

В какой-то момент шлейф платья попросту отлетел. Бузова на секунду замешкалась, а потом закричала. Поклонники завизжали вместе с ней.

Ольге пришлось слезть с коня и прицепить шлейф на место. В дальнейшем, правда, она его аккуратно придерживала.


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