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Боец Монсон рассказал о планах стать депутатом Госдумы

В мае Джефф Монсон получил российское гражданство.

Фото : © РИА Новости / Алексей Филиппов9 июня 2018, 00:55

Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал о намерении строить политическую карьеру, пишет РИА Новости.

"Сейчас я собираюсь стать членом парламента Красногорска", — заявил экс-спортсмен.

При этом в дальнейшем он надеется стать депутатом Государственной думы. Так, по его мнению, у него появится возможность помогать максимальному количеству людей.

В мае Джефф Монсон получил российское гражданство. Он неоднократно рассказывал о своих социалистических взглядах и даже получил приглашение вступить в "Справедливую Россию" от Сергея Миронова.


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