Боец Монсон рассказал о планах стать депутатом Госдумы
В мае Джефф Монсон получил российское гражданство.
Фото : © РИА Новости / Алексей Филиппов9 июня 2018, 00:55
Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал о намерении строить политическую карьеру, пишет РИА Новости.
"Сейчас я собираюсь стать членом парламента Красногорска", — заявил экс-спортсмен.
При этом в дальнейшем он надеется стать депутатом Государственной думы. Так, по его мнению, у него появится возможность помогать максимальному количеству людей.
В мае Джефф Монсон получил российское гражданство. Он неоднократно рассказывал о своих социалистических взглядах и даже получил приглашение вступить в "Справедливую Россию" от Сергея Миронова.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4922535-40194ef66748f0cbb22cd59420b8c7a4
Сейчас читают
Читайте также