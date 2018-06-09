Боец Монсон рассказал о планах стать депутатом Госдумы

В мае Джефф Монсон получил российское гражданство.

Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал о намерении строить политическую карьеру, пишет РИА Новости.

"Сейчас я собираюсь стать членом парламента Красногорска", — заявил экс-спортсмен.

При этом в дальнейшем он надеется стать депутатом Государственной думы. Так, по его мнению, у него появится возможность помогать максимальному количеству людей.

В мае Джефф Монсон получил российское гражданство. Он неоднократно рассказывал о своих социалистических взглядах и даже получил приглашение вступить в "Справедливую Россию" от Сергея Миронова.

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