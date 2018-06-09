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Останки бесследно пропавшей женщины нашли в горевших камышах в Рудном

Женщина пропала 15 мая.

Фото : из открытых источников9 июня 2018, 01:21

В Рудном горел камыш вдоль реки Тобол, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по ЧС.

Территория, где возник пожар, относится к дачному сообществу №2.

«Пожар полностью потушен в 18:40. В 18:21 на месте происшествия было обнаружено тело женщины, 1974 года рождения. Женщина пропала 15 мая. К тому же она была на учете у психиатра. Останки женщины направлены на судебно-медицинскую экспертизу», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

Площадь пожара составила 2,5 гектара. По предварительным данным, пожар возник вследствие неосторожного обращения с огнем. Точная причина уточняется.


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