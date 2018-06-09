В Алматы автомобиль перелетел через арык и снес рекламные конструкции

Водитель плохо знаком с городом и не заметил сужения улицы.

В ночь на 9 июня в Алматы автомобиль врезался в рекламные конструкции в центре города, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на перекрестке проспекта Абая и улицы Наурызбай батыра. Иногородний водитель, не знакомый с расположением улиц, к тому же уставший, не заметил, что при движении вверх по Наурызбай батыра улица после проспекта Абая сужается и уходит в сторону. Проехав по прямой, мужчина за рулем Mercedes w140 перелетел через арык и снес рекламные конструкции.

В аварии никто не пострадал.

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