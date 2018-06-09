Семью погибшего при спасении ребенка мужчины выселяют из дома в Уральске

Сейчас на руках матери-одиночки трое детей. Владельцы жилья, узнав, что у семьи нет денег на оплату аренды попросили съехать.

В Уральске 27-летнюю мать троих детей Викторию Хусаинову выселяют из арендованного жилья. 31 мая гражданский муж Виктории Алексей Качулин погиб, пытаясь спасти пятилетнего ребенка, упавшего в септик. Малыш также скончался. Уже к концу недели семью попросили съехать с маленькой комнатки, сообщает zakon.kz со ссылкой на TDK42.

Горе в эту семью ворвалось нежданно. 29-летний Алексей Качулин подрабатывал на стройке в районе дачного общества "Любители природы". Массив находится неподалеку от кардиологического центра. Мужчина услышал, что упавший в открытый септик ребенок зовет на помощь и кинулся его спасать. На место происшествия выехали спасатели и медики. Мероприятию по реанимации успехов не принесли. Пятилетний мальчик и Алексей Качулин скончались, надышавшись сероводородом.

Виктория Хусаинова прожила вместе с Алексеем 10 лет в гражданском браке. Муж был единственным кормильцем. Работал сварщиком, когда не было работы подрабатывал на автомойке.

Сейчас на руках и матери-одиночки трое детей. Семилетний Марат, полуторогодовалый Игнат и трехмесячный Егор.

В маленькой комнате бывшего общежития нет ни ванны, ни туалета. Владельцы жилья, узнав, что у семьи нет денег на оплату аренды попросили съехать.

Сейчас Виктория Хусаинова нуждается в первую очередь в жилье. Всем, кто может помочь, может обратиться по телефону 87710380788.

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