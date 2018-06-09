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"Ты бы лучше штаны надел". Пугачева сняла хоумвидео с Галкиным

"Макс меня достал, чтобы я появилась в Инстаграме, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева", — подписал ролик Галкин.

Фото : TopNews9 июня 2018, 06:09

Известный российский артист, шоумен Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видеоролик, снятый его женой – Аллой Пугачевой.

В нем пародист расхаживает в трусах по комнате и шутливо просит примадонну прекратить съемку.

- Зачем ты меня снимаешь? Лучше бы сама показалась. А то все спрашивают – где ты?

- Я женщина взрослая. Уже наснималась в своей жизни. А ты давай, молодежь, шуруй.

- Все с вами ясно

- Пока любимый.

Видео в короткие сроки набрало несколько миллионов просмотров.

Досужие домыслы, что пара таким образом просто решила напомнить о себе, разумеется, домыслами и остаются. Равно как и инсинуации, что ролик в стиле «хоумвидео», постановочный.


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