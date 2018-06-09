"Ты бы лучше штаны надел". Пугачева сняла хоумвидео с Галкиным

Известный российский артист, шоумен Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видеоролик, снятый его женой – Аллой Пугачевой.

В нем пародист расхаживает в трусах по комнате и шутливо просит примадонну прекратить съемку.

- Я женщина взрослая. Уже наснималась в своей жизни. А ты давай, молодежь, шуруй.

- Все с вами ясно

- Пока любимый.