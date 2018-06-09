Солдат умер от туберкулезного менингита в Атырау
Военнослужащий погиб не от менингококкового менингита, что установлено лабораторными исследованиями.
Фото : Betty9 июня 2018, 06:40
В Атырау солдат умер от туберкулезного менингита, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Военнослужащий срочной службы поступил 5 мая в областную больницу в тяжелом состоянии. Туберкулез был подтвержден лабораторными исследованиями. Пациент был переведен в областной противотуберкулезный диспансер, получал специальное лечение противотуберкулезными препаратами, однако заболевание протекало тяжело - с прогрессированием и осложнениями. В итоге туберкулез перешел в стадию туберкулезного менингита из-за осложнения основного заболевания. Как было установлено из анамнеза, военнослужащий болел на протяжении полугода, получал лечение в разных городах», - сообщили в пресс-службе управлении здравоохранения Атырауской области.
В настоящее время управлением здравоохранения области проводится служебное расследование, которое установит точную причину осложнения туберкулеза. Направлены также извещения в департамент охраны общественного здоровья и военную прокуратуру.
Как подчеркнули в управлении здравоохранения, военнослужащий погиб не от менингококкового менингита, что установлено лабораторными исследованиями.
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