Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Трамп заявил, что готов посмертно помиловать Мохаммеда Али

Али был осужден на пять лет тюрьмы за уклонение от военного призыва в 1967 году во время войны во Вьетнаме.

Фото : Голос Америки9 июня 2018, 07:08

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет помиловать американского боксера Мохаммеда Али, умершего в 2016 году. Его слова приводит NBC.

По словам американского лидера, он готовит рекомендации по делу Али.

«Я думаю о Мохаммеде Али. Он тогда был не очень популярен, но о нем помнят. Я думаю об этом очень серьезно», — добавил президент.

Али был осужден на пять лет тюрьмы за уклонение от военного призыва в 1967 году во время войны во Вьетнаме. Спортсмену также запретили выступать на ринге. Запрет был снят верховным судом США в 1971 году.

Али — один из самых титулованных и узнаваемых спортсменов мира. Олимпийский чемпион 1960 года, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), пять раз признавался боксером года. За свою карьеру спортсмен провел 61 бой, одержав 56 побед (37 — нокаутом).

Источник: Lenta.ru


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты