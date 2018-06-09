В Казахстане задержаны 32 чиновника

15 из них - первые руководители госорганов, в том числе пять руководителей республиканского значения.

В Казахстане произошел ряд громких арестов. Задержаны чиновники и руководители квазигосударственого сектора. Однако в Агентстве до делам госслужбы и противодействию коррупции пока не раскрывают детали. Как сообщил сегодня журналистам председатель ведомства Алик Шпекбаев, подробности станут известны уже на днях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев, пообещал провести в ближайшие дни пресс-конференцию.

Ранее руководитель департамента Нацбюро по противодействию коррупции по городу Астана Шынгыс Кабдулла рассказал, что задержаны 32 человека. 15 из них - первые руководители госорганов, в том числе пять руководителей республиканского значения. Однако, называть фамилии и должности задержанных он не стал, ссылаясь на проведение следственных мероприятий. Стоит отметить, что это дело может стать одним из самых громких и масштабных за последние годы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!