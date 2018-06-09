Казахстанский боксер Василий Левит вновь порадовал болельщиков нокаутом на Кубке Президента РК, сообщает Sports.kz.

Казахстанец активно начал четвертьфинальный бой с китайским боксером Вангом Жибао и после нескольких атак провел мощный короткий удар справа, вынудивший соперника упасть на канвас. Китаец с большим трудом поднялся и, по всей видимости, слабо понимал, где находится, и что вообще происходит, а рефери провел отсчет и присудил Левиту победу нокаутом.

Первый бой на турнире Василий также завершил нокаутом: во втором раунде он «удосрочил» индийского боксера Санжита Санжита. Впереди Левита ждет полуфинальный бой в весовой категории до 91 килограмма. Кубок Президента РК закончится 10 июня.