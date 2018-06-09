HBO хочет снять сериал-приквел "Игры престолов"

В нём расскажут "о погружении мира из золотого века героев в самые тёмные времена".

На американском телеканале HBO может выйти приквел сериала "Игра престолов". Канал заказал пилотную серию, и если она окажется успешной, то её продлят новым сериалом, сообщает Life.ru.

За сюжет приквела взялись сам Джордж Мартин и известный британский сценарист Джейн Голдман. Действие "пилота" будет происходить за тысячи лет до событий оригинальной саги. В нём расскажут "о погружении мира из золотого века героев в самые тёмные времена", раскроют древние истории воюющих в Вестеросе кланов и детали первой встречи людей с белыми ходоками.

Ожидать приквел стоит не раньше, чем HBO покажет следующий, финальный сезон "Игры престолов" в 2019 году. Ранее представители телеканала заявляли, что в восьмом сезоне умрут почти все главные персонажи.

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