В 180 км от Алматы произошло землетрясение
Эпицентр расположен на территории Кыргызстана.
Фото : Sputnik Абхазия9 июня 2018, 08:34
На территории Кыргызстана произошли подземные толчки, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
Землетрясение зарегистрировано 9 июня 2018г. в 01 час 36 мин 17 сек Алматинского времени (08 июня 2018г. в 19 час 36 мин 17 сек по Гринвичу).
Эпицентр землетрясения расположен в 180 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.1.
Магнитуда MPV 4.2.
Координаты эпицентра 42.41° с.ш. 78.84° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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