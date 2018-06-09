В 180 км от Алматы произошло землетрясение

Эпицентр расположен на территории Кыргызстана.

На территории Кыргызстана произошли подземные толчки, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Землетрясение зарегистрировано 9 июня 2018г. в 01 час 36 мин 17 сек Алматинского времени (08 июня 2018г. в 19 час 36 мин 17 сек по Гринвичу).

Эпицентр землетрясения расположен в 180 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.1.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 42.41° с.ш. 78.84° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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