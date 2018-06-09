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В 180 км от Алматы произошло землетрясение

Эпицентр расположен на территории Кыргызстана.

Фото : Sputnik Абхазия9 июня 2018, 08:34

На территории Кыргызстана произошли подземные толчки, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Землетрясение зарегистрировано 9 июня 2018г. в 01 час 36 мин 17 сек Алматинского времени (08 июня 2018г. в 19 час 36 мин 17 сек по Гринвичу).

Эпицентр землетрясения расположен в 180 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.1.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 42.41° с.ш. 78.84° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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