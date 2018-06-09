Путешествие из Калининграда в Среднюю Азию – как россияне с казахстанскими гаишниками общались

Местные жители смотрели на нас с недоверием.

Трое калининградцев — Евгений Рогозин, Роман Шейпук и Ксения Сахновская — отправились на «Ладе» 1983 года через всю Россию в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Как доехать на машине до Средней Азии, с какими трудностями можно столкнуться в странах СНГ - путешественники поделились с читателями Калининград.Ru своими впечатлениями.

В Казахстан путешественники въезжали со стороны Саратова. "По отвратительной дороге с огромным количеством ям", - как они сами пишут. По словам местных жителей, это ещё не самая плохая трасса — дальше только хуже. Из Саратова до границы с Казахстаном один путь, и, несмотря на плохое покрытие, мы едем 90-100 км/ч. Вокруг — степь, множество звёзд и больше ничего. Знаков на трассе нет, только ямы. В темноте складывается впечатление, что ты герой компьютерной игры про войну или последствия метеоритного дождя.

"Трассу, которую выбрали мы, лучше избегать в тёмное время суток. Ехать рекомендуем со скоростью 50-60 км/ч, иначе можно оставить часть подвески или колесо".

После границы с Казахстаном ещё 30 километров плохой дороги, дальше проблем не возникает. На ровных участках за городом нередко установлено ограничение 30 км/ч. На трассе знаки часто развёрнуты: так местные стражи порядка ловят за превышение скорости.

По дороге на Атырау путешественников остановил патруль ДПС. Женю забрали в машину с мигалками.

«Мы превысили скорость, ехали 59, а ограничение на этом участке 30 км/ч. Штраф за превышение скорости 24 000 тенге (4 500 рублей). Полицейский начал составлять протокол. Сидит, перебирает бумажки, затем показывает ручкой на цифру шесть на рычаге коробки передач. Я отказываюсь, прошу выписать штраф. Он опять роется в бумажках, показывает ручкой уже на четыре. Я снова отвечаю то же. Потом гаишник предложил дать сколько есть», — рассказал Женя, вернувшись из автомобиля ДПС.

Машины с российскими номерами останавливают часто, даже если нет нарушений, - рассказывают ребята. Их тормозили трижды. В городах местные автомобилисты ведут себя недружелюбно, так что на дороге лучше не расслабляться.

Граница : В Казахстан можно попасть как по российскому, так и по заграничному паспорту. На въезде необходимо оформить страховку на автомобиль, иначе — высокий штраф. На погранпереходе российских туристов пропускают быстро. Практически сразу за КПП можно поменять рубли на тенге, разница с официальным курсом небольшая.

Жильё : Наша команда часто спала в машине или, как мы её назвали, «лада-хостел». Стоянку на ночь лучше выбирать у домов или на парковках супермаркетов. С помощью приложений можно снять гостиницу: цены — примерно как в России.

Еда : Можно покупать готовую еду в супермаркете, цены ниже, чем в Калининграде. Города в Казахстане цивильные, найти кафе с едой на любой вкус не составит труда. На трассе лучше питаться там, где много дальнобойщиков. Не стоит есть где-нибудь около заправки, у которой никого нет. На обратном пути мы попались. По дороге между городами заехали в кафе, в котором кроме рыбы и мантов ничего нет. В итоге нам принесли манты и несвежие соусы к ним.

На юге Казахстана жарко, дорога идёт через степь, поэтому необходимо запастись достаточным количеством воды. Оптимально — три литра в день на человека.

Отношение к туристам: В Казахстане мы чувствовали некое напряжение: местные жители смотрели на нас с недоверием. Некоторые удивлялись российским номерам, тем более из Калининграда. Один раз нашу машину остановили казахи, чтобы просто поговорить.

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