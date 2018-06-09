В субботу казахстанцев ждет неустойчивая погода

Местами пройдут дожди с грозами.

На большей территории Казахстана 9 июня с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на северо-западе и юго-западе ожидается погода без осадков, сообщает РГП «Казгидромет».

Местами ожидается усилением ветра, с пыльной бурей, в северной и юго-восточной половине республики возможен град.

В Северо-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, днем местами - шквал, возможен град, ночью и утром туман.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 17-22 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской, Южно-Казахстанской области местами - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, шквал, в Жамбылской области возможен град.

В Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается усилении ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град.

Ночью в Акмолинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара. В Мангистауской, на большей части Кызылординской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: Преимущественно облачно, дождь. +24°

Погода в Астане: Облачно +18°.

Прогноз погоды на 9 июня.

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