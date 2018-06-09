Водитель скутера выжил после проезда грузовика по его голове

Инцидент произошел на Филиппинах и попал на камеру видеорегистратора.

Водитель скутера, упавший прямо под грузовик, чудом остался жив и даже самостоятельно поднялся на ноги, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на Филиппинах и попал на камеру видеорегистратора.

На кадрах видно, что мужчина пытался проскочить между грузовиком и бордюром, но потерял равновесие и упал под машину. Грузовик проехал задними колесами по его голове.

Водителя скутера спас шлем. После ДТП он с трудом, но все же сам встал на ноги.

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