В соответствии с пунктом 8 статьи 74 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила стадийности геологоразведки.

Стадийность геологоразведки включает в себя геологоразведочные работы по видам полезных ископаемых:

твердые полезные ископаемые;

подземные воды;

углеводородные полезные ископаемые (далее - углеводороды).

Деление геологоразведочного процесса на стадии проводится в целях установления рациональной последовательности выполнения видов работ и общих принципов оценки их результатов на единой методической основе для повышения эффективности геологоразведочных работ и использования ресурсов недр.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.