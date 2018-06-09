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Утверждены Правила стадийности геологоразведки
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 342 «Об утверждении Правил стадийности геологоразведки» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 8 статьи 74 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила стадийности геологоразведки.
Стадийность геологоразведки включает в себя геологоразведочные работы по видам полезных ископаемых:
твердые полезные ископаемые;
подземные воды;
углеводородные полезные ископаемые (далее - углеводороды).
Деление геологоразведочного процесса на стадии проводится в целях установления рациональной последовательности выполнения видов работ и общих принципов оценки их результатов на единой методической основе для повышения эффективности геологоразведочных работ и использования ресурсов недр.
Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
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