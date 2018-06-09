Военный оркестр КНР исполнил казахскую народную песню

Песня прозвучала после исполнения гимнов Казахстана и Китая под залпы пушек.

Во время церемонии приветствия Нурсултана Назарбаева на площади перед Домом народных собраний звучала казахская народная песня «Гулдерайым», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Вчера завершились мероприятия в рамках государственного визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в КНР. Сегодня и завтра Глава государства будет принимать участие в Саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао восточно-китайской провинции Шаньдун.

На фоне насыщенной содержательной программы государственного визита Главы государства в Пекин обращает на себя внимание одна протокольная особенность - впервые на церемонии встречи Президента Нурсултана Назарбаева Председателем КНР Си Цзиньпином военный оркестр Народно-освободительной армии Китая (НОАК) исполнил казахскую народную песню «Гулдерайым», которая прозвучала после исполнения гимнов Казахстана и Китая под залпы пушек.

Напомним, по итогам переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином были подписаны 9 документов, в том числе совместное заявление. Лидерам двух стран был представлен совместный казахстанско-китайский фильм «Композитор». Нурсултан Назарбаев также встретился с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, провел переговоры с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу, возложил цветы к Памятнику народных героев и принял «капитанов китайского бизнеса».

В рамках визита состоялось 5-ое заседание казахстанско-китайского Делового совета, на котором подписано свыше 40 соглашений на общую сумму 13 млрд долларов.

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