Часть домов в Алмалинском районе Алматы на сутки оставят без горячей воды

Вынужденная мера связанна с модернизацией инженерных сетей.

Из-за реконструкции теплосетей часть домов Алмалинского района Алматы на сутки отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

С 4-го по 5-е июня 2018 года часть домов в Алмалинском и Ауэзовском районе Алматы, расположенные в контуре улиц Райымбека – Гайдара – Абая – Отарская, отключат от подачи горячей воды, - говорится в сообщении.

Краткосрочные ограничения по коммунальной услуге вызваны необходимостью переключения объектов потребления указанного сектора по схеме временного горячего водоснабжения в период подготовки основных теплотрасс к реконструкционным работам, запланированных на межотопительный период.

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