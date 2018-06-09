Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Часть домов в Алмалинском районе Алматы на сутки оставят без горячей воды

Вынужденная мера связанна с модернизацией инженерных сетей.

Фото : Блог Гродно s139 июня 2018, 10:38

Из-за реконструкции теплосетей часть домов Алмалинского района Алматы на сутки отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

С 4-го по 5-е июня 2018 года часть домов в Алмалинском и Ауэзовском районе Алматы, расположенные в контуре улиц Райымбека – Гайдара – Абая – Отарская, отключат от подачи горячей воды, - говорится в сообщении.

Краткосрочные ограничения по коммунальной услуге вызваны необходимостью переключения объектов потребления указанного сектора по схеме временного горячего водоснабжения в период подготовки основных теплотрасс к реконструкционным работам, запланированных на межотопительный период.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты