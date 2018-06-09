Уволен водитель автобуса, спровоцировавший ДТП с беременной женщиной

Женщине поставили диагноз - острая реакция на стресс.

Уволен водитель автобуса 48-го маршрута, спровоцировавший ДТП, при котором пострадала беременная женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщила пресс-секретарь «Астана LRT» Науат Азанбаева.

Ранее в Астане столкнулись два автобуса, в результате ДТП пострадала беременная пассажирка автобуса №48. Срок беременности - 23-24 недель. Ей поставили диагноз «острая реакция на стресс». Женщина доставлена в перинатальный центр №3, находится на обследовании в приемном покое. Полицейские Астаны составили протокол в отношении водителя автобуса №48.

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