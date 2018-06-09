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Падение Луны на Землю запечатлели на видео

Движение диска Луны вызвано суточным вращением Земли вокруг своей оси и создает впечатление, что спутник медленно падает на планету.

Фото : Pinterest9 июня 2018, 11:40

YouTube-канал APOD Videos опубликовал видео, в котором запечатлен заход Луны за вулкан Тейде (Канарские острова).

В ходе съемки использовался телескопический длиннофокусный объектив, удаленный от горы на 16 километров. Люди на вершине вулкана в момент съемки наблюдают за восходом Солнца, которое находится за спиной фотографа. Само движение диска Луны вызвано суточным вращением Земли вокруг своей оси и создает впечатление, что спутник медленно падает на планету.

Источник: Lenta.ru


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