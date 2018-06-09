Дизайнеры нашли замену моделям, которым запретили выходить на подиум в Рамадан

Летающие по подиуму платья вызвали шквал критики и насмешек среди пользователей Сети.

В городе Джидда Саудовской Аравии прошёл необычный модный показ без участия моделей. Вместо них дизайнеры запустили дроны. Креативную идею поддержал и модный дом Dolce & Gabbana, который стал одним из участников показа. Такое решение было принято из-за священного месяца Рамадана, сообщает Life.ru.

К участию в подготовке показа не были допущены даже мужчины-модельеры. Им был запрещён вход за кулисы даже во время собственных показов. Однако несколько видео попали в Сеть и вызвали шквал критики.

Многие пользователи возмутились ущемлением прав женщин в государстве. Другие же сравнили модный показ с жутким зрелищем, а летающая одежда была больше похожа на привидения.

Отметим, что в апреле 2018 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла первая в истории страны неделя женской моды. С мероприятия нет никаких фотоотчётов, так как съёмка была запрещена, а в зале присутствовали исключительно женщины.

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