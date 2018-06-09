Сколько зарабатывают самые влиятельные люди планеты?

Зарплата политика не всегда отражает его статус в мире.

Фото : lenta.ru

Рейтинг самых высоких зарплат президентов разных стран мира составил Sputnik Казахстан. Самая большая зарплата у швейцарского президента Алена Берсе. Его зарплата 36 400 долларов. На втором месте – президент США Дональд Трамп. Его зарплата с 33 500 долларов. «Бронзу» держит генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Редди. У суровой женщины заработок составляет 27 000 долларов. Четвертое место занял премьер-министр Люксенбурга Ксавье Беттель – 26 000 долларов. На пятом месте ирландский президент Майкл Хиггинс. Его зарплата составляет 23 000 долларов. Из других политиков, чьи имена на слуху, президент Франции Эммануэль Макрон - 21 200 долларов. Канцлер Германии Ангела Меркель - 20 500 долларов, лидер Южной Кореи Мун Джэин - 13 500 долларов и глава Российской Федерации Владимир Путин. Его оклад составляет 11 000 долларов. Зарплата турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана - 10 000 долларов. Замыкает рейтинг президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его зарплата - 8 824 долларов.

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