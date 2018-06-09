Фотографии с конкурса "Дети и животные"

В рамках международных соревнований по детской фотографии во всём мире проходил фотоконкурс, озаглавленный "Дети и животные". Он стал самым популярным ежемесячным конкурсом по детской фотографии, а число поданных к участию великолепных работ превзошло все ожидания.

Фото : fishki.net

Далеко не все фотографии вошли в репортаж, но мы выбрали самые интересные, чтобы насладится ими вместе с вами! Марта Обегла, Польша Сара Хаденфельдт, США Лидия Мадура, Польша Лайза Холлоуэй, США Джоди Д'Анджело, Канада Керли Соси, Эстония Катрина Пэрри, Уэльс Эгле Рут, США Юстина Гарчик-Клещ, Польша Кейт Оман, США Холджер Маккормик, Германия Джулия Олторк, США Пегги Лаурих, Германия Источник

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