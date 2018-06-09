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Фотографии с конкурса "Дети и животные"

В рамках международных соревнований по детской фотографии во всём мире проходил фотоконкурс, озаглавленный "Дети и животные". Он стал самым популярным ежемесячным конкурсом по детской фотографии, а число поданных к участию великолепных работ превзошло все ожидания.

Фото : fishki.net9 июня 2018, 14:33

Далеко не все фотографии вошли в репортаж, но мы выбрали самые интересные, чтобы насладится ими вместе с вами!

Марта Обегла, Польша

Сара Хаденфельдт, США

Лидия Мадура, Польша

Лайза Холлоуэй, США

Джоди Д'Анджело, Канада

Керли Соси, Эстония

Катрина Пэрри, Уэльс

Эгле Рут, США

Юстина Гарчик-Клещ, Польша

Кейт Оман, США

Холджер Маккормик, Германия

Джулия Олторк, США

Пегги Лаурих, Германия

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