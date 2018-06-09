Фотографии с конкурса "Дети и животные"
В рамках международных соревнований по детской фотографии во всём мире проходил фотоконкурс, озаглавленный "Дети и животные". Он стал самым популярным ежемесячным конкурсом по детской фотографии, а число поданных к участию великолепных работ превзошло все ожидания.
Фото : fishki.net9 июня 2018, 14:33
Далеко не все фотографии вошли в репортаж, но мы выбрали самые интересные, чтобы насладится ими вместе с вами!
Марта Обегла, Польша
Сара Хаденфельдт, США
Лидия Мадура, Польша
Лайза Холлоуэй, США
Джоди Д'Анджело, Канада
Керли Соси, Эстония
Катрина Пэрри, Уэльс
Эгле Рут, США
Юстина Гарчик-Клещ, Польша
Кейт Оман, США
Холджер Маккормик, Германия
Джулия Олторк, США
Пегги Лаурих, Германия
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