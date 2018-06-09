У погибшего солдата не было менингококковой инфекции – облздрав Атырауской области

Обнаруженная у солдата болезнь, не является инфекционной и не передается воздушно-капельным путем.

19-летний солдат-срочник, призванный из г.Аксу Павлодарской области, умер от туберкулезного менингита, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

В пресс-центре РСК прошел брифинг с участием руководителя управления здравоохранения Атырауской области, руководством Областной клинической больницы, Областного противотуберкулезного диспансера, а также главного эпидемиолога региона.

По словам главы управления здравоохранения Маншук Аймурзиевой, солдат-срочник нес службу в одной из воинских частей Курмангазинского района. По данным медицинского анамнеза, а также опроса матери военнослужащего, парень неоднократно обращался за медицинской помощью. Лечился в других городах республики – в Алмате, Астане.

-Болезнь протекала у молодого человека с постоянными головными болями. 17 мая он поступил в областную клиническую больницу, где парня обследовали – взяли пункцию из спино-мозговой жидкости. Молекулярная диагностика выявила в оболочках головного и спинного мозга солдата туберкулезную палочку, - сообщила Маншук Аймурзиева.

После проведения всех необходимых анализов, молодой человек в течение двух недель получал лечение противотуберкулезными препаратами и находился под наблюдение фтизиатров в Областной клинической больнице. После чего солдата-срочника перевели в Областной противотуберкулезный диспансер.

-К сожалению, заболевание уже протекало прогрессивно, очень тяжело, осложнилось поражением сосудов – у парня развился геморрагический васкулит, осложненный кровотечением из ЖКТ из других органов. Все принятые необходимые меры были безуспешны. В настоящее время проводится выяснение хронологии обращений пациента за медпомощью. Начато служебное расследование, извещены все соответствующие органы для проведения экспертизы и дачи оценки данной ситуации, - сообщила Маншук Аймурзиева.

Как рассказал главный врач Областной клинической больницы Саин Шомиров, болезнь, обнаруженная у солдата-срочника, не является инфекционной и не передается воздушно-капельным путем. А так как при проведении флюорографии, легкие пациента оказались чистыми, и риск заражения сослуживцев погибшего солдата был исключен.

-Не стоит путать менингококковую инфекцию с туберкулезным менингитом. Если первое заболевание протекает очень быстро и стремительно, то туберкулезное поражение головного и спинного мозга протекает хронически, - подчеркнула Маншук Аймурзиева.

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