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В Астане водитель выжил после падения грузовика с моста

Водитель грузовика привлечен к административной ответственности.

Фото : Скриншот с видео9 июня 2018, 16:17

В социальных мессенджерах распространен видеоролик о ДТП в Астане, в котором столкнулись грузовик «Hyundai» и «Chevrolet» Нива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«31 мая водитель грузового автомобиля марки Hyundai, следуя по мосту со стороны улицы Кудайбердыулы, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «Chevrolet» Нива. Затем грузовой автомобиль по инерции допустил наезд на ограждение и опрокинулся с моста в кювет. В результате ДТП водитель грузового транспорта, а также водитель и пассажир «Chevrolet» Нива с ушибами и телесными повреждениями доставлены в больницу и после обследования отпущены домой», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Водитель грузовика привлечен к административной ответственности.


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