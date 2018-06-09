Книги будут оцифрованы, а библиотеки превратятся в коворкинги - партия «Нұр Отан»

Маулен Ашимбаев посетил Алматинскую библиотеку им. Жамбыла, где совсем недавно был проведен капитальный ремонт и открыт современный центр знаний.

В стране продолжают открываться современные центры знаний. На базе традиционных книгохранилищ создаются коворкинг-центры - свободные пространства с кофейнями, зонами для чтения и работы, общения и деловых коммуникаций. Проект по трансформации библиотек был запущен партией «Нұр Отан» и сегодня успешно реализуется по всей стране.

Маулен Ашимбаев посетил Алматинскую библиотеку им. Жамбыла, где совсем недавно был проведен капитальный ремонт и открыт современный центр знаний.

Раньше все здание библиотеки занимали старые стеллажи с книгами, а читательский зал напоминал картину из советских фильмов: темное помещение с длинными рядами столов и табличками «не шуметь», куда изредка захаживали лишь редкие студенты.

Сейчас же это просторное помещение, которое постоянно наполнено людьми. Библиотека разделена на два крупных блока: здесь есть личная и общественная зоны. В первой можно подготовиться к занятиям, в тишине почитать книги. В общественной зоне молодежь упражняется в ораторском искусстве, бурно обсуждает новые идеи, общается друг с другом.

Первый зампред партии «Нұр Отан» отметил, что проект «Модернизация библиотек» позволит в каждом населенном пункте создать центры знаний и вновь вернуть подрастающему поколению интерес к чтению.

- Новые инициативы партии способствуют подготовке кадров для экономики знаний. Мы должны отказаться от старого формата работы библиотек, многие из которых морально устарели. В новых коворкингах молодежь может не только читать, но и общаться, делиться мыслями друг с другом, - отметил Маулен Ашимбаев.

В будущем в рамках данной партийной инициативы по всему Казахстану и в особенности в сельской местности будут созданы подобные коворкинг-центры, где на постоянной основе будут проходить интересные лекции, дискуссии, встречи с общественными деятелями. Сам же книжный фонд партийцы планируют полностью оцифровать.

- Книги будут переведены в электронный формат. Основную часть мы оцифруем в Астане и Алматы, а изданиями, имеющими региональное значение, будут заниматься библиотеки на местах. К единой онлайн-библиотеке будут подключены все университетские библиотеки, таким образом мы откроем свободный доступ к страновому книжному фонду для всех желающих, - заявил Маулен Ашимбаев.

Также первый зампред партии «Нұр Отан» принял участие в заседании Попечительского Совета общественного фонда «Добровольное Общество Милосердие», который возглавляет общественный деятель Аружан Саин. За годы работы фонда почти 10 тысяч казахстанских семей получили необходимую помощь. По словам Маулена Ашимбаева, партия "Нұр Отан" также будет оказывать содействие в решении проблемных вопросов, которые поднимает данный фонд.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!