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Евросоюз собирается запретить мемы в Интернете

По мнению чиновников, многие мемы нарушают авторские права и отнимают деньги у правообладателей.

Фото : из открытых источников9 июня 2018, 18:18

Комиссия Евросоюза намерена ужесточить статью 13 Директивы об авторском праве. Если поправки будут приняты, то на территории Европы фактически будут запрещены некоторые популярные интернет-мемы, передаёт Лайф со ссылкой на Sky News.

Согласно новой формулировке Директивы, незаконное распространение любых форм искусства в Интернете или офлайн запрещается без ведома правообладателей. Говоря простым языком, в Сети могут начать удалять мемы, изображающие защищённые авторским правом образы или торговые марки. Например, под запрет подпадает популярный на Западе мем про лягушонка Кермита, пьющего чай, — он нарушает права создателей персонажа и компании Lipton.

"Выражение spilling the tea ("попивая чай") означает, что человек, изображённый как лягушонок Кермит, принимает свои пороки (никому не говорите, что мем проспонсировал Lipton)".

Противники 13-й статьи Директивы заявили, что поправка фактически уничтожит свободу слова в Интернете. Представитель Европейской комиссии не согласен с активистами. По его мнению, правообладатели должны иметь право зарабатывать на своём интеллектуальном капитале, что как раз и является проявлением свободного общества.


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