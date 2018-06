Евросоюз собирается запретить мемы в Интернете

Комиссия Евросоюза намерена ужесточить статью 13 Директивы об авторском праве. Если поправки будут приняты, то на территории Европы фактически будут запрещены некоторые популярные интернет-мемы, передаёт Лайф со ссылкой на Sky News.

Согласно новой формулировке Директивы, незаконное распространение любых форм искусства в Интернете или офлайн запрещается без ведома правообладателей. Говоря простым языком, в Сети могут начать удалять мемы, изображающие защищённые авторским правом образы или торговые марки. Например, под запрет подпадает популярный на Западе мем про лягушонка Кермита, пьющего чай, — он нарушает права создателей персонажа и компании Lipton.

Противники 13-й статьи Директивы заявили, что поправка фактически уничтожит свободу слова в Интернете. Представитель Европейской комиссии не согласен с активистами. По его мнению, правообладатели должны иметь право зарабатывать на своём интеллектуальном капитале, что как раз и является проявлением свободного общества.

