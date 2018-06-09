Рухнувший из-за ДТП столб упал на припаркованное авто в Кокшетау
По словам очевидцев, водитель кроссовера врезался в столб, который рухнул на стоящее рядом авто.
Фото : CC09 июня 2018, 18:32
В Кокшетау водитель иномарки врезался в столб электропередач и повредил автомобиль, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Инцидент произошел 8 июня в областном центре по улице Куанышева. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с рулевым управлением и столкнулся с линией электропередач. От сильного удара столб свалился на припаркованный автомобиль.
В пресс-службе Акмолинского департамента внутренних дел сообщили, что поэтому факту проводится проверка. Подробности ДТП выясняются, жертв и пострадавших нет.
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